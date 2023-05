George Santos confessa estelionato e pagará R$ 14 mil a vendedor do RJ

O acordo do deputado George Santos com as autoridades brasileiras para evitar processos em um caso de estelionato de 2008 deve ser finalizado nesta quinta-feira (11), segundo a CNN.

Os promotores do Ministério Público do Rio propuseram um acordo para que o deputado pague uma multa ao estado do Rio de Janeiro e reembolse a vítima pelo valor integral que fraudou, corrigido pela inflação.

Santos confessou ter cometido fraude contra um atendente em uma loja do Rio de Janeiro, após fazer uma compra de US$ 1.300 em roupas e sapatos em 2008.

Os promotores solicitam que Santos pague aproximadamente US$ 4.878,45 (cerca de R$ 24,170). Desse valor, aproximadamente US$ 2.000 (R$ 9,9 mil) irão para o governo como multa e US$ 2.800 (R$ 13,8 mil) para a vítima.

Entenda o caso

O advogado do deputado norte-americano solicitou o acordo em uma petição que dizia que Santos concordaria em confessar formalmente o crime e pagar indenização à vítima para evitar processos.

O deputado republicano dos Estados Unidos George Santos, de 34 anos, foi detido nesta quarta-feira (10), conforme o Departamento de Justiça norte-americano. Santos é filho de brasileiros e admitiu ter mentido em sobre seu currículo ao se candidatar a uma vaga no Parlamento dos EUA.

O deputado responde a 13 acusações na Justiça por fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos. Santos se entregou durante a manhã em um tribunal em Nova York. Ele ficará sob custódia judicial pelo menos até o fim do dia, quando participará de uma sessão judicial.