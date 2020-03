Geração Nordestina: 6 álbuns clássicos para conhecer ou matar saudades

Uma década depois do revolucionário movimento Tropicalista liderado por artistas baianos, a MPB foi revigorada por cantores e músicos de Pernambuco (Alceu Valença, Geraldo Azevedo), Ceará (Fagner, Belchior, Ednardo) e Paraíba (Zé Ramalho, Elba Ramalho), uma turma que ficou conhecida como Geração Nordestina. Misturando influências regionais e internacionais (blues, rock, folk), os primeiros (ou segundos) álbuns deles se tornaram clássicos que merecem ser ouvidos e reouvidos sempre. Ouça esse Top 6 preparado pelo

Raimundo Fagner (1976) - Voz rascante, personalidade forte e pérolas como Asa Partida, Natureza Noturna, Conflito e Sinal Fechado (do mestre Paulinho da Viola).

Belchior - Alucinação (1976) - Obra-prima do maior letrista de sua geração, tem clássicos como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Velha Roupa Colorida, Como Nossos Pais e Sujeito de Sorte.

Alceu Valença - Espelho Cristalino (1977) - Impossível resistir à musicalidade eletrizante e cheia de personalidade do intérprete de A Dança das Borboletas, Agalopado e Espelho Cristalino.

Zé Ramalho (1978) - Com influência de Bob Dylan e uma poética toda própria e com um quê místico, é uma das melhores estreias da história da MPB. Avôhai, Vila do Sossego e Chão de Giz são belíssimas.

Geraldo Azevedo - Bicho de 7 Cabeças (1979) - O que dizer de um álbum que tem O Menino e os Carneiros, Taxi Lunar e a faixa-título, com participação especial de Elba Ramalho?

Elba Ramalho - Capim do Vale (1980) - A cantora, que modernizou o jeito feminino de cantar forró e nordestinidades afins, brilha em canções como Caldeirão dos Mitos, Nó Cego, Banquete de Signos e Veja (Margarida).