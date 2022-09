Geraldo Azevedo apresenta show Voz & Violão na Pupileira 

Geraldo Azevedo traz para Salvador o show Voz & Violão, nesta sexta (30), às 20h, no Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira), casa de eventos situada no bairro de Nazaré. O evento faz parte do projeto Noites Culturais, que já acontece no Cerimonial Rainha Leonor desde 2013 e tem parte da venda de ingressos revertida para os projetos sociais da Santa Casa da Bahia.

Em um clima aconchegante, o artista promete emocionar a plateia, trazendo no repertório músicas inéditas, além de canções já consagrados em seus mais de 50 anos de carreira, como Táxi Lunar, Bicho de Sete Cabeças, Caravana, Moça Bonita, Dia Branco, Dona da Minha Cabeça, entre outras composições que fazem sucesso desde a década de 70.

“Voz & Violão é um daqueles shows intimistas, que emocionam e fazem cantar junto, da primeira à última música. Gosto muito desse formato, pois tenho liberdade no repertório. Se toco uma canção romântica e vejo que o público curtiu, logo emendo outra. Mas se vejo que a plateia quer dançar, engato um forró, que é para ver todo mundo balançar”, diz Geraldo.

O show de encerramento da noite será com a banda Autorais, formada pelos cantores Jorge Zarath, Tenison Delrey e Tonho Matéria.

Serviço - Geraldo Azevedo em Voz & Violão | sexta (30),20h, na Pupileira | Ingressos: SETOR A: R$ 200 / R$ 100; SETOR B: R$ 160 / R$ 80; SETOR C: R$ 140 / R$ 70, à venda no local e no Sympla | Assinantes do Clube CORREIO têm 30% de desconto





