Geraldo Azevedo e Alceu Valença estarão no São João do Pelourinho

Depois de divulgar Elba Ramalho como uma de suas principais atrações, o São João do Pelourinho anunciou a participação dos cantores Geraldo Azevedo e Alceu Valença em sua programação. Os dois artistas se apresentam, respectivamente, nos dias 23 e 22, a partir das 18h, no Largo do Pelourinho, enquanto Elba canta no dia 21, no mesmo espaço.

Voz de sucessos como Coração Bobo, Anunciação, Girassol e Como Dois Animais, Alceu Valença também interpretará canções de artistas consagrados como Luiz Gonzaga (1912-1989) e Jackson do Pandeiro (1919-1982). Ainda no dia 22, o cantor e compositor Carlos Pita celebra 40 anos de carreira e abre a noite do Largo do Pelourinho com repertório que mistura xote, maracatu e baião.

Enok Virgulino, as banda Pra Casar e Flor Serena completam a programação do Largo do Pelourinho. Já no Largo Quincas Berro D'Água, a festa do dia 22 fica por conta de Zefa di Zeca, Dois Amores, Léo Novo Som, Boneca Cobiçada e Teus Santos. No Largo Pedro Archanjo, a animação fica por conta de Dilsinho Santana, Forró Sarakura, Kimimo do Forró.

Trio Nordestino se apresenta no Largo Tereza Batista, no dia 23 (Foto: Divulgação)

O dia 23 tem Geraldo Azevedo como principal atração, que vai passear por sucessos de seus 22 discos como Dia Branco, Taxi Lunar e Morena Linda Flor. A noite vai contar, ainda, com a banda Fulô de Mandacaru, o cantor Léo Macedo, que também é vocalista da banda Estakazero, e do forrozeiro Genard.

No Largo Tereza Batista, o som fica por conta de Del Feliz, Fernando Ferraz, Guto e Flavinho e André e Mauro. Já no Largo Quincas Berro d´Água quem se apresenta é o Trio Nordestino, e no Largo Pedro Archanjo quem comanda a festa é Cicinho de Assis e Eletroxote. A Sala de Reboco conta com artistas como Orquestra Sanfônica Balaio do Nordeste e Fábio Marcio.

Respeita as Mina

Principal opção para quem vai ficar em Salvador, o São João da Bahia 2019 terá um dia dedicado às mulheres, o dia 21, cujo tema será Respeita as Mina. Nesta data, a partir das 18h, as vozes femininas vão tomar conta dos palcos espalhados pelos largos do Pelourinho, tendo como destaque a cantora Elba Ramalho.

Uma das referências do forró no Brasil, Elba se apresenta no Largo do Pelourinho em noite que terá show de abertura da Orquestra Popular da Bahia. Jeanne Lima será a segunda a se apresentar no evento, com repertório autoral e de artistas como Marília Mendonça, Anitta e Limão com Mel. A banda Colher de Pau completa a programação e quem encerra a noite é Marcia Short. A cantora revisita ícones do forró como Dominguinhos (1942-2013) e Luiz Gonzaga (1912-1989).

Elba Ramalho canta no dia 21 (Foto: Divulgação)

No Largo Tereza Batista, a festa conta com Rebeca Tarique, Lara Amelia, Cole Comigo, Mariana Fagundes e Cris Mel. Já no Largo Quincas Berro d’Água quem se apresenta é Julie de Assis, Cida Martinez, Nadia Maia e Maira Cajé. O Largo Pedro Archanjo, por outro lado, conta com Walquiria Santos, Menina Forrozeira, Geovana e banda, Gabriela Moraes e Odilani e Vitoria.

Por fim, a programação vai contar com participação de Lore Improta, Gabriela Freire, Ellen Wilson, Bella Flor, Fernanda Portirio e Alessandra. O time vai ensinar passos de forró na Sala de Reboco, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, para os amantes do ritmo.