Geraldo Azevedo e Chico César anunciam show extra em Salvador

Poucos dias após a abertura das vendas e os ingressos praticamente voaram para o show Violivoz, que os cantores Chico César e Geraldo Azevedo vão apresentar em janeiro no Teatro Castro Alves em janeiro. Agora, a apresentação acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de janeiro. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do TCA e via internet pelo site do Sympla.

O novo show da dupla promove um mergulho coletivo na obra destes dois grandes compositores nordestinos, mostrando a força de suas canções. O repertório passeia por grandes sucessos autorais e clássicos da dupla.

A produção também informa que os ingressos adquiridos, antes da pandemia, para este show, continuam válidos a título de crédito para o novo show. Sendo assim, os ingressos comprados para o sábado (30 de maio de 2020) garantem a mesma numeração da poltrona para o show do sábado (15 de janeiro de 2022).

Para isso, o cliente deve comparecer pessoalmente (até o dia 10 de dezembro) à bilheteria do teatro (aberta todos os dias das 12 às 20h), portando o ingresso, ou algo que o comprove, para fazer a troca pelo novo bilhete. Para outras dúvidas e mais informações, as pessoas devem ligar para o número 71 3014-1209.

SERVIÇO - Violivoz com Geraldo Azevedo e Chico César | Quando: 14, 15 e 16 de Janeiro (Sexta, Sábado e Domingo), Sexta e Sábado às 21h e Domingo às 20h | Teatro Castro Alves – Sala Principal | Ingresso: R$ 150|R$ 75 Filas A a P; R$ 120|R$ 60 Filas Q a Z6 | R$ 100|R$ 50 Filas Z7 a Z11 | Informações: 3014-1209