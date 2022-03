Geraldo Júnior é reeleito presidente da Câmara Municipal de Salvador

O vereador Geraldo Júnior (MDB) foi reeleito, nesta terça-feira (29), presidente da Câmara Municipal de Salvador para o biênio 2023/2024. Em sessão solene de eleição e posse da Mesa Executiva, no Plenário Cosme de Farias, com votação secreta, o atual presidente do Legislativo da capital baiana foi eleito com 35 votos dos pares.

A sessão foi presidida pelo procurador parlamentar da Casa, vereador Edvaldo Brito (PSD). O novo mandato de Geraldo Júnior e dos novos dirigentes da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Salvador terá início no dia 1º de janeiro de 2023. A eleição para o biênio 2023-2024 deveria acontecer no ano que vem, mas foi antecipada para hoje após publicação da convocação feita pelo presidente no Diário Oficial desta terça.

“Quero agradecer a confiança dos vereadores desta Casa Legislativa. Eu e meus pares lutamos pela melhoria da qualidade de vida da população de Salvador e acreditamos na construção coletiva. Esta Casa tem um papel de protagonismo nos destinos da cidade. E, independente de ideologias, estamos unidos em prol da cidade. Esta sessão de hoje, conduzida por um dos maiores juristas deste país, o professor Edvaldo Brito, e a maciça votação, dá legitimidade à chapa que formará a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador", disse Geraldo Júnior.

A chapa eleita também é formada por Carlos Muniz (PTB), como 1º vice-presidente; Cátia Rodrigues (União), como 2º vice-presidente; Sabá (DC), como 3º vice-presidente; Isnard Araújo (PL), como 1º secretário; Ricardo Almeida (PSC), como 2º secretário; Téo Senna (PSDB), como 3º secretário, e Átila do Congo (Patriota), como 4º secretário. Já o vereador Alexandre Aleluia (PL) será corregedor da Câmara Municipal de Salvador durante o biênio 2023-2024. E o vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB) continuará ouvidor do Legislativo da capital baiana.

O vereador Anderson Ninho (PDT) será o ouvidor substituto. E Marcelo Maia (PMN) será o 1º vice-presidente suplente. Ireuda Silva (Republicanos) será a 2º vice-presidente presidente. Fábio Souza (Solidariedade) será o 1º secretário suplente. E Hélio Ferreira (PCdoB) será 2º secretário suplente.

A Mesa dos trabalhos da sessão de eleição da Mesa Executiva também foi composta por Marta Rodrigues (PT), Sidninho (Podemos) e Marcelle Moraes (União).