Geraldo Sarno morreu de covid, segundo viúva

O cineasta baiano Geraldo Sarno morreu ontem aos 83 anos. O diretor de filmes como Viramundo (1965) e Sertânia (2020) estava internado no Copa D'Or, no Rio de Janeiro. Segundo a viúva dele, Jerusa Andrade, o cineasta estava com covid, mas havia sido vacinado com três doses. Sarno estava também em tratamento de uma bronquite.

Viramundo, que se tornou um clássico, mostra a chegada de nordestinos à cidade de São Paulo. Os depoimentos dos migrantes são acompanhados de músicas com letras de José Carlos Capinan. A busca por trabalho é o grande tema apresentado, e a partir dele, é possível perceber percursos de vidas que se cruzam em uma nova cidade, onde desemprego, caridade e religião ocupam a ordem do dia. Sarno realizou mais de 15 filmes.

Nascido em Poções, Sarno era filho de imigrantes italianos e, em sua filmografia, abordava com frequência temas como a migração dos nordestinos, manifestações religiosas e cultura popular. Sarno era amigo de Glauber Rocha desde a infância e costumava projetar filmes em casa com ele. Depois de se formar em direito, ele foi estudar cinema em Cuba.

Professor

Jerusa, que viveu com ele por 22 anos, o conhecera num curso de cinema no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, quando ele ensinava cinema documental. "Os alunos sempre foram apaixonados por ele, porque não se colocava numa posição superior aos alunos", diz Jerusa. Segundo a viúva, Sarno era muito disciplinado e organizado, o que fazia os estudantes o admirarem ainda mais.

O cineasta Paulo Alcoforado, que também foi aluno de Sarno, lembrou-se do amigo: "O reconhecimento de ter sido aquele que por mais tempo filmou o Nordeste, de Viramundo a Sertânia, não pode ser dissociado do olhar atento às transformações do estar no mundo do homem e da mulher brasileiros, o que faz de sua obra uma das mais importantes do documentário latino americano".

Marcos Pierry, professor e crítico de cinema, também se manifestou: "Os filmes do Geraldo falam por si e mostram o seu comprometimento e amor pelos temas que trouxe à tona. Ele me ensinou a ver o Brasil de um jeito que eu não seria capaz sem a sua presença luminosa. Apontando a crueldade do processo histórico e, o que me emociona ainda mais, a humanidade de nossa gente, especialmente do povo sertanejo".

Veja abaixo os depoimentos de Pierry, Paulo e Jerusa na íntegra

Paulo Alcoforado, cineasta e amigo

"Somente hoje soube da morte do querido Geraldo Sarno, cineasta, intelectual, professor, sertanejo, brasileiro. A resiliência e o rigor que marcam sua obra e trajetória não ocultam a grande generosidade de quem estimulou por décadas o debate sobre a expressão audiovisual e tinha verdadeiro prazer em aprender e compartilhar conhecimento, além de contribuir para projetos de terceiros.

O reconhecimento de ter sido aquele que por mais tempo filmou o nordeste, de Viramundo a Sertânia, não pode ser dissociado do olhar atento às transformações do estar no mundo do homem e da mulher brasileiros, o que faz de sua obra uma das mais importantes do documentário latino americano.

Fui seu aluno de cinema no Instituto Dragão do Mar e desde sempre ele manifestava real preocupação com uma certa desvinculação entre a produção audiovisual e a invenção de uma linguagem que dialogasse com as formas de nossa cultura. Lembro como se fosse hoje que conheci o Cariri cearense a seu convite, e a partir de seu olhar. O acompanhei à região onde ele havia realizado décadas atrás alguns documentários para a Caravana Farkas. O ponto alto foi testemunhar o reencontro dele com um artesão em Juazeiro do Norte, personagem real de um desses filmes.

Nossa última conversa foi há pouco mais de um mês, quando ele comentou sobre a beleza das frutas vendidas numa feira em Vitória da Conquista, aqui na Bahia, onde ele estava morando, e mais ainda sobre a beleza da relação entre as pessoas no bairro popular que ele escolheu para morar. Na ocasião, ele me convidou para reler Campo Geral e Uma Estória de Amor do conto Manuelzão e Miguilim, de Guimarães Rosa, para conversarmos sobre seu próximo projeto. Leremos juntos, meu amigo.

Viva Viramundo e Iaô! Viva A Terra Queima e Deus é um Fogo! Viva Sertão de Dentro e Sertânia! Viva Geraldo Sarno!"

Marcos Pierry, crítico de cinema e professor

"Sabe aquela de um filme que passa na cabeça? Está acontecendo comigo agora. Fico até sem jeito, sem acreditar que pude conviver com um talento desses por ter trabalhado em dois locais onde ele também atuou. Como a gente se vira para ser colega de um mestre?

Os filmes do Geraldo falam por si e mostram o seu comprometimento e amor pelos temas que trouxe à tona. Ele me ensinou a ver o Brasil de um jeito que eu não seria capaz sem a sua presença luminosa. Apontando a crueldade do processo histórico e, o que me emociona ainda mais, a humanidade de nossa gente, especialmente do povo sertanejo.

E, acima de tudo, cravou filmes belos e potentes. Ficava ali, à sombra do establishment, mesmo do cinema da margem, e como quem não quer nada marcava golaços.

Nos anos 60, depois da formação em Cuba, vieram Viramundo e Viva Cariri. Nos 70, as primeiras ficções, apesar de ele não gostar dessa divisão, e sua obra que mais me impactou, Iaô. Um mergulho apurado e intenso na religiosidade afrobrasileira por meio da vivência com Mãe Fiinha, em Cachoeira. Trinta anos depois, lá estava eu do lado dele visitando aquele terreiro mágico, conhecendo um making of de causar arrepios pelas palavras do próprio mestre. Um encontro que daria outro filme.

Depois, me vêm aqui a carreira como professor em San Antonio de Los Baños, a série A Linguagem do Cinema, da qual gosto muito, e de repente abocanha prêmios em Brasília com Tudo Isso Me Parece Um Sonho. Eu estava lá e o entrevistei logo após a premiação. O Geraldo parecia um menino, ansioso, tentava desafiar o alcance do próprio trabalho e quase me convencei do que via ali como lacunas. Imagine, um filme daquele, que opera uma sutura histórica tão importante quanto ignorada nos registros, que é a conexão de um Nordeste colonial com as lutas de libertação da América Latina.

Depois, "do nada", com outro trabalho inesperado, tangencia Balzac e pira o cabeção de meio mundo, outras gerações se encantam. E Sertânia, uma cesta de três pontos aos 80 anos, que não se esgota com o fim da projeção. Ficam com a gente as imagens, o dilema da memória que busca emancipar a experiência do presente e toda aquela poesia de texturas visuais e sonoras.

Eu achava bonito o amor e o brio criativo que ele despertava em cineastas mais jovens de que gosto muito, como Paulo Alcoforado e Erik Rocha. Aliás, como é estimulante pressentir o diálogo do Erik com ele, por exemplo, tanto em Transeunte quanto em Sertânia.

Por último, o intelectual de proa, capaz de botar para dentro da tela espinhosas teses sociológicas, como as de Florestan Fernandes e Vamireh Chacon. Na verdade, Geraldo juntou tudo isso às teorias de Deleuze e Bergson para o cinema chegando a uma formulação incrivelmente própria e pessoal sobre a arte e a vida, que para ele de fato eram a mesma coisa.

Ainda tem a sua mão a minha descoberta de personagens incríveis e pouquissimamente conhecidos, como o artista plástico Helio de Oliveira.

Dia 6 de março deveria ser feriado nacional".

Jerusa Andrade, viúva, casada com ele por 22 anos

Fui aluna dele no Dragão do Mar, em Fortaleza. Com ele eu aprendi um pouco da leitura cinematográfica, através do filme "Um Homem com Uma Câmera", de Dziga Vertov.

Os alunos sempre foram apaixonados por ele, porque não se colocava numa posição superior aos alunos. Conseguia inseri-los no mesmo nível de conhecimento dele. Além de cineasta, era uma pessoa muito disciplinada e era assim como professor. Era muito planejado.

É criativo, potente, dinâmico... Gosto muito de Viramundo, adoro Viva Cariri e gosto demais de Os Imaginários, que tem uma fotografia incrível, planos muito bonitos.

Vivemos em várias cidades. Moramos no Rio, Salvador, e mais recentemente em Vitória da Conquista, onde ele estava planejando criar um centro cultural no bairro onde residíamos, chamado Brasil. Ali, plantou duas árvores: um pau-brasil e um ipê, porque não tinha árvores no bairro.