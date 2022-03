Gerard Butler diz já ter tido relações com homens: "mas não sou homossexual"

O ator do filme "300", Gerard Butler, falou sobre sua vida pessoal em bate-papo com o Movieline e surpreendeu fãs ao revelar que já manteve relações íntimas com homens, apesar de ter negado homossexualidade.

“Falo da minha sexualidade sem vergonha, não tenho problema, mas sempre tem gente que distorce tudo. As pessoas parecem se intimidar com essa questão e eu não entendo. Toda vez que eu falo sobre isso, é incompreendido e exagerado”, disse.

"'Gerard Butler é gay?' Já dormi com mulheres e também com homens, mas não sou homossexual. Nem eu mesmo sei o que sou", completou o ator.

Butler ficou famoso por filmes de romance e de ação, como "300" (2006), "Fúria em Alto Mar" (2018), "PS: Eu Te Amo"(2007), "Verdade Nua e Crua" (2009) e "Invasão à Casa Branca" (2013).