Gerente do tráfico na Lapinha é morto em confronto com a polícia

O traficante Ruan Teles de Jesus Barreto, 29 anos, apontado como gerente de uma facção no bairro da Lapinha morreu após uma troca de tiros com equipes da Operação Apolo. O confronto aconteceu na tarde desta terça-feira (23), no bairro do Retiro, em Salvador.

Os PMs realizavam patrulhamento quando foram informados sobre quatro homens, em um carro modelo Gol, exibindo armas de fogo. O automóvel foi encontrado e na tentativa de abordagem os criminosos atiraram.

Houve confronto e dois traficantes acabaram feridos, foram retirados do veículo e socorridos. Ruan chegou a correr, entrou novamente em confronto e acabou caindo ferido em um córrego. Como o local é de difícil acesso, os militares não conseguiram prestar o socorro. Com apoio do Corpo de Bombeiros, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) constatou a morte e fez a remoção do corpo.

Um quarto integrante da facção, que usava uma arma de brinquedo, se rendeu e acabou preso.

Com o quarteto foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois revólveres calibres 38 e 32, carregador, munições, um simulacro de pistola e celulares.