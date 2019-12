Gerônimo realiza ensaio no Largo Pedro Archanjo

Junto com sua banda Mont Serrat, integrada por maestros e experientes músicos baianos, Gerônimo comanda mais um ensaio nesta terça (3), no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho.

Há mais de 15 anos fazendo o tradicional ensaio, o evento já se tornou um lugar tradiconal para os soteropolitanos e para os turistas que estão visitando a cidade e nesta adição apresentando seus grandes hits como, É D’Oxum, Eu sou Negão e Já é Carnaval Cidade e músicas mais recentes, Gerônimo recebe para animar ainda mais o ensaio Márcia Freire, a banda BNT e o ex Banda Mel, Joka Barreto.

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente no site do Sympla e na bilheteria do local.

Serviço

O quê: Ensaio Gerônimo

Quando: Terça, dia 03 de dezembro, às 20h

Onde: Largo Pedro Archanjo (Pelourinho)

Ingresso: R$ 30 | R$ 15