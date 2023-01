Gerônimo Santana comemora trajetória na Casa Rosa

Em 2023, Gerônimo Santana celebra 70 anos de vida e 50 de carreira e abre as comemorações com dois shows na programação de Verão da Casa Rosa: nesta sexta (20) e no dia 10 de fevereiro. As duas apresentações acontecemno Pátio Viração – ambiente caloroso à beira mar do Rio Vermelho –, a partir das 22h. Na primeira data, o show contará com a participação especial do Cortejo Afro.



O cantor e compositor é um dos símbolos da cultura e da música baiana Nos shows, acompanhado da sua Banda Mont Serrat, ele vai reunir os seus maiores sucessos, como “Eu sou Negão”, “É d’Oxum”, “Menino do Pelô” e “Jubiabá”, e fazer um verdadeiro passeio musical pela sua rica carreira. Noites para dançar na pista com lambada, ijexá, aguerê, afoxé e adarrum em sutilezas rítmicas, apresentadas com a inigualável presença de palco de Gerônimo.



Gerônimo Santana

Quando: 20 de janeiro de 2023 (sexta-feira) – com participação do Cortejo Afro

10 de fevereiro de 2023 (sexta-feira)

Abertura da casa: 22h

Onde: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Quanto:

1º lote: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)

2º lote: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)

Vendas no local ou pela Sympla: https://linktr.ee/casarosasalvador

Classificação indicativa: 18 anos