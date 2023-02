Gerônimo Santana faz Ressaca de Carnaval na Casa Rosa

Depois do carnaval, quando Gerônimo Santana levou sua música para os palcos e com o Buzanfan pelas ruas da cidade, fica o enorme gosto de quero mais. Então, nesta sábado (25), a partir das 22h, o artista faz a sua Ressaca de Carnaval na Casa Rosa. No palco do Pátio Viração, acompanhado da Banda Mont Serrat, ele canta seus maiores sucessos, continua as celebrações dos seus 50 anos de carreira e recebe como convidadas especiais Juliana Ribeiro e Sarajane.

Juliana Ribeiro é uma sambista expoente do cenário nacional. Cantora, compositora e historiadora, homenageia a mulher contemporânea através de canções autorais, sambas e composições de Gerônimo, Riachão e Roque Ferreira. Musa da primeira geração da axé music, Sarajane vai apresentar músicas que fizeram muito sucesso no verão e no carnaval do seu Bailinho Axé pra Você, com os maiores sucessos da sua carreira e hits da axé music.

Serviço - Ressaca de Carnaval de Gerônimo, com Juliana Ribeiro e Sarajane | sábado (25), 22h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho | Ingressos: 1º lote: R$ 60 / R$ 30 e 2º lote: R$ 80 / R$ 40, venda antecipada no Sympla.