Gerônimo Santana faz segunda noite de festa no Verão da Casa Rosa

A primeira data em janeiro teve ingressos esgotados. Agora Gerônimo Santana retorna à Casa Rosa neste sábado (10) para seguir nas celebrações de seus 70 anos de vida e 50 de carreira. Neste show, os convidados especiais serão Tito Bahiense e Eneida Lima. A apresentação acontece no Pátio Viração – ambiente caloroso à beira mar do Rio Vermelho, a partir das 22h.

Considerado “chanceler” da música baiana, o cantor e compositor é um dos símbolos da cultura local. No show, acompanhado da Banda Mont Serrat, ele reúne os seus maiores sucessos, como Eu Sou Negão, É d’Oxum, Menino do Pelô e Jubiabá, e faz um verdadeiro passeio musical pela sua rica carreira. Noite para dançar na pista com lambada, ijexá, aguerê, afoxé e adarrum em sutilezas rítmicas, apresentadas com a inigualável presença de palco de Gerônimo.

Serviço - Verão Casa Rosa 2023 apresenta Gerônimo Santana | sexta (10), às 22h, na Casa Rosa, Rio Vermelho | Ingressos: 1º lote: R$ 60 / R$ 30 e 2º lote: R$ 80 / R$ 40, à venda pelo Sympla.