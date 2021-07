Gerônimo Santana lança projeto com a banda Monte Serrat

O cantor Gerônimo lança um projeto inédito com a banda Monte Serrat, a partir desta quarta-feira (21). Com a proposta de interpretar os sucessos gravados pelo cantor e compositor pernambucano Paulo Diniz, como "I wanna to go Back to Bahia” e "Bahia Comigo", o projeto 'Gerônimo Canta Paulo Diniz' acontecerá em duas etapas.

Na primeira delas, nesta quarta, às 20h, a atriz Aicha Marques vai revelar ao vivo, direto do Estúdio Open Mind, na Barra, os detalhes dos bastidores e da transmissão ao vivo de Gerônimo e banda. O público pode acompanhar pelo Instagram @geronimosantanaoficial. Já no dia 27 de julho, no mesmo horário, Gerônimo estará ao vivo nas redes sociais, comentando o novo projeto, cantando e contando "causos".

Segundo Gerônimo, a ideia do projeto nasceu quando encontrou um pen drive perdido, que continha muitos sucessos de Paulo Diniz. O cancioneiro do homenageado inclui músicas como "Pingos de amor" – uma parceria do compositor com Odibar, lançada na voz dele e revitalizada pelo grupo Kid Abelha, em gravação de 2000 – e "Um chope pra distrair", outra parceria com Odibar.

"Daí, me vieram boas lembranças de minha adolescência, de como eu curtia o trabalho dele. Sempre achei as letras muito fortes, inclusive algumas composições com a parceria do baiano Odibar, como a

famosa ‘Quero Voltar pra Bahia’", conta Gerônimo.

As duas apresentações são abertas ao público, mas vão contar com um QR Code onde os fãs e seguidores podem contribuir com o valor que desejarem para viabilizar o projeto que, em breve, estará em todas as plataformas digitais.



Serviço

O quê: Gerônimo Canta Paulo Diniz com a banda Mont Serrat

Quando: Quarta-feira (21) e dia 27 de julho, ambos às 20h

Dia 21: Transmissão ao vivo no Instagram oficial do artista @geronimosantanaoficial

Dia 27: Transmissão comentada da Live com Gerônimo ao vivo e outras novidades, através das redes sociais do artista: YouTube (/geronimosantanaoficial) e Instagram (@geronimosantanaoficial)