Uma gestante entrou em trabalho de parto dentro de um ônibus, em Ilhéus, no Sul da Bahia. Ela teve que ser atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, neste sábado (4).

Sentindo dores, a mulher foi retirada do veículo pelos bombeiros com uma prancha rígida. Logo em seguida, ela foi levada para dentro do grupamento, até a chegada de equipe médica.

A gestante foi encaminhada para o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio.