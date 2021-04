Gestão de projetos é tema da última live de roteiristas da temporada

As mudanças no mercado audiovisual brasileiro exigem dos produtores visão estratégica do negócio, capacidade de gerenciamento e comercialização e conhecimento de práticas de mercado desde a produção até a distribuição de uma obra audiovisual, ou seja, uma visão 360º da produção de conteúdo. O que isso tem a ver com roteiristas? Inseridos dentro de um ecossistema em que cada vez mais precisam conhecer aspectos legais, formais e estratégicos do mercado audiovisual, os roteiristas fazem parte de um cenário de mudanças da produção audiovisual brasileira. E para seduzir o mercado às suas narrativas, é preciso conhecê-lo a fundo.

Neste sentido, o último encontro da segunda temporada da Live de Roteiristas será realizado nesta terça (6), às 16h, e vai trazer o tema Gestão de Projetos, com a produtora executiva Solange Moraes, que vai abordar as técnicas e nuances de gestão audiovisual e a interface com roteiristas no mercado.

Para as produtoras e realizadoras da Live de Roteiristas, Ceci Alves e Carollini Assis, trazer esta última live num momento tão importante que é a comemoração de um ano de início do projeto faz toda a diferença. “Costumamos afirmar que quando o mundo deu um pause, a gente apertou o play. A pandemia foi o nosso start para um projeto que congrega afetos, negócios e conhecimento. Ficamos felizes com o crescimento da nossa Live e esse é o combustível para continuarmos investindo nos diálogos entre roteiristas e o mercado audiovisual”, afirma Carollini.

Para Ceci, “completar esse primeiro ano é uma reafirmação da importância do trabalho dos roteiristas no mercado audiovisual, a crescente demanda que existe por investimentos nessa formação e principalmente o quanto precisamos estabelecer mais diálogos e escutas sobre nossa atividade em intersecção com as outras áreas. Estamos muito felizes em poder ser um elo de convergência”, afirma.



