Gianecchini se defende após fala polêmica sobre comunidade LGBTQIAP+

Reynaldo Gianecchini usou seu perfil no Instagram para se defender de críticas que recebeu após participar de uma entrevista no programa Conversa com Bial, do jornalista Pedro Bial.

No programa, que foi ao ar na última terça (11), o ator disse que era "simpatizante" da causa, mas que "não se via escrito na testa: 'Sou gay'". a declaração gerou polêmica nas redes sociais.

"Gente, eu tô passando aqui para comentar uma repetição que eu tô vendo nas redes sociais sobre a entrevista que eu fiz no Bial, sobre algum aspecto dela e que eu acho que eu fui bastante incompreendido", começou ele. "Eu jamais diria que não sou parte da comunidade LGBTGIAP+, eu sempre falei que, no mínimo, eu sou simpatizante", disse o ator, em vídeo.

"Eu sou uma daquelas letrinhas, eu já tenho exposto, dentro do possível, da minha sexualidade fluida, já falei, enfim, bastante na minha vida. Eu acho que estava bem implícito, eu não fico olhando de longe, eu sou parte daquilo. O que eu estava querendo dizer ali, é que a comunidade gay, com todas as suas características, com as suas identidades, eu demorei um tempo para me adentrar", continuou Gianecchini.

"Aí foi um relato pessoal meu, de demora, por medo, expus até uma fragilidade minha, que eu nunca fui frequentador dessa comunidade por medo medo, de estar escrito na minha testa, medo de ser atacado, uma história bem como no Brasil", completou.

O ator explicou ainda que seu único objetivo foi falar da sua experiência pessoal, pois poderia ajudar outras pessoas. "Estou sendo bastante atacado por algumas pessoas que não entenderam isso, como se eu fosse um conservador que não não visse a beleza dessa comunidade. Ao contrário, eu estou fazendo uma peça que exalta isso (...) Respeito e amor para todo mundo. Beijos", finalizou o ator.