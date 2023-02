Gigante comanda folia para público desde os anjinhos às diabinhas

Se na sexta-feira (17), a roupa do cantor Leo Santana foi voltada para os comportados com cara de anjo, neste sábado a proposta foi outra. Vestido com um traje que remetia a uma mescla de Lampião e Faraó, o Gigante começou a embalar sua tropa de fãs com atraso.

Previsto para sair às 16h45, o Bloco Nana só deu a largada no Circuito Dodô às 17h50. Mesmo com a espera, o público não desanimou e vibrou quando a música 'Vai No Trenzinho' começou a tocar. Entre os animados no trio estava o cantor Tierry, que não perdeu a oportunidade de prestigiar o amigo.

"Leo é um irmão desde que tocamos 'Madeira de Lei'. Éramos vizinhos, agora estamos mais distantes, mas nossa amizade continua. Torço muito por ele. Tenho certeza que Zona de Perigo vai ganhar como música do Carnaval", apostou.

Atrás do trio, os entusiastas da música de Leo, como Tierry, se jogaram na quebradeira promovida pelo cantor. Entre a multidão, a placa com o nome da música que é a aposta do cantor para o Carnaval era o principal adereço de homens e mulheres, que vestidos de anjos ou diabos, não saíram da zona de alcance da voz e suingue de Leo Santana nem por um segundo.

