'Gigantes do mundo estão o acompanhando', diz Cerri sobre Ramires

No ano passado, Zé Rafael terminou a temporada como o jogador mais valorizado e cobiçado do Bahia. Apesar do assédio, o tricolor conseguiu segurar o meia em 2018, mas a saída para o Palmeiras está cada vez mais perto de se concretizar. Desta vez, no entanto, outro jogador está nos holofotes até mesmo de gigantes europeus. O garoto Ramires, de 18 anos, vem sendo observado de perto por Arsenal, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, que mandaram representantes a jogos do Esquadrão.

Na sua primeira Série A, ele deu três assistências e marcou um gol - na estreia em Ba-Vis no profissional - em 14 jogos. Balançou a rede também uma vez pela Copa Sul-Americana, contra o Botafogo. Desempenho que o diretor de futebol Diego Cerri credencia também ao trabalho cuidadoso com o atleta.

"Ramires foi uma grata surpresa. Foi feito um planejamento no clube para que ele amadurecesse um pouco mais rápido, pois se notava um talento diferenciado. É bom dizer que muita gente foi importante na trajetória dele até que ele pudesse chegar ao profissional", afirmou Cerri.

O dirigente, por sua vez, não negou o interesse de grandes clubes europeus em contar com a joia tricolor. Além dos três citados, intermediários dispostos a negociar com Chelsea, Manchester City e Basel, além de clubes italianos, portugueses e do Leste Europeu, também teriam mostrado interesse. Nada concreto até então.

"Com a idade dele e com o nível de jogo, naturalmente estão acontecendo muitas sondagens, ligações do mundo inteiro perguntando de valores, especulando, e algumas propostas concretas. Temos hoje gigantes do mundo que estão próximos, acompanhando. Mas hoje não tem uma proposta concreta que tenha nos agradado e que eu possa dizer que ele vai sair. Mas pode ser que chegue uma proposta. Já chegaram, mas no valor que a gente acha que não é o suficiente para o nível dele".

Segundo apurou o CORREIO, o Bahia consideraria uma proposta em torno de R$ 40 milhões.