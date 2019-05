Gigantes do pagode 'metem dança' na Fonte Nova

Léo Santana, 31 anos, Tony Salles, 38, e Xanddy, 39, têm muito o que celebrar. Além da própria música, que os une há algum tempo, os três ‘gigantes’ do pagode baiano nasceram e foram criados em bairros populares de Salvador. Os três também são conhecidos por 'meter dança' onde chegam e são grandes amigos.

Tantas semelhanças foram mostradas pela primeira vez durante a gravação do DVD da banda Parangolé, comandada por Tony, no ano passado. Mas a sinergia foi consagrada nesta quarta-feira (1º), na gravação do DVD O Encontro, que aconteceu na Arena Fonte Nova.

Em pleno feriado do dia do trabalhador, o evento levou milhares de pessoas ao estádio, entre elas fãs dos artistas. Foi o caso da agente de portaria Luciana Leal, 34, que aproveitou a folga para ver o ídolo Léo. "Sou fã dele faz tempo. Ele tem um carisma único. Amo todas as músicas", afirma ela, que foi ao show acompanhada da prima, Geisa Almeida, 32.

Ambas contam que adoram os três músicos, mas o frisson é maior com Léo. Foi só ver o ídolo que Luciana se arrepiou e não segurou a emoção. “Trabalho todo ano de segurança no Carnaval só pra ver ele”, revela, animada. Para Geisa, o projeto estreou já sendo um sucesso: “Os três são gente como a gente. Não tem como dar errado”.

Luciana e Geisa aproveitaram a folga para curtir o show dos ídolos (Foto: Naiana Ribeiro/CORREIO)

Os atendentes de loja e amigos Emanuel Messias, 17, e Márcio Moura, 21, também marcaram presença no primeiro show da turnê que vai rodar o país - ainda não há datas e nem locais confirmados. "Esse evento acontece em um ótimo momento. Os caras estão bombando e são os maiores representantes do pagode baiano no momento", opina Márcio. Ele conhece Tony do bairro de Periperi, onde também nasceu.

Além de um mega palco, com as três bandas completas - incluindo 12 dançarinas - os anfitriões apostaram na interação entre si e com o público e também na quebradeira. Apresentaram a música O Encontro, que une as três vozes, e fizeram uma grande homenagem ao pagode, com clássicos de bandas como Nossa Juventude e Guig Ghetto. Tudo com direito a efeitos visuais e até fogos. O público não parou um segundo.

As dançarinas Lore Improta, namorada de Léo, e Scheila Carvalho, esposa de Tony, também presenciaram O Encontro. Carla Perez não pôde ir. “Vamos ter que fazer ‘O Encontro’ de casais”, brincou Xanddy.

Como bem definiu o vocalista da Parangolé, Tony Salles, a reunião do trio “é como uma roda de samba organizada”.

“A ideia é mostrar o quanto o nosso movimento, aqui na Bahia, é grande. Por nossas histórias e trajetórias, podemos também influenciar quem está chegando e representar quem veio do mesmo lugar que a gente”, resume.

No show, o líder da Parangolé mostrou que o hit Abaixa que é Tiro, eleita a música do Carnaval pela Pesquisa Bahia Folia, ainda deve ficar na cabeça dos pagodeiros por algum tempo. Mas quem cantou a premiada faixa foi Xanddy. O show foi marcado por essa de música. Tony, por sua vez, cantou Crush Blogueirinha, de Léo - que animou o público ao som Respeite, hit da Harmonia do Samba.

Para Xanddy, uma das peculiaridades do evento é justamente a união de três gerações do pagode baiano. “Através desse encontro vamos levar a nossa força para o Brasil. O pagode e o samba nos formaram e nos faz ficar à vontade”, comemora.

Conhecido por sua ansiedade - característica do signo de Touro - Léo Santana disse que o momento representa a realização de um sonho: “Estou imensamente feliz ao lado de dois caras que são inspiração pra mim desde sempre. Realizar isso e levar nossa força para o Brasil é uma grande conquista”, pontua.

No repertório, Léo incluiu Santinha, Solinho da Rabeta, Toma Que Toma, entre outras músicas. O DVD promete - mas a sua data ainda não foi divulgada. "Fato é que esse projeto fortalece muito a música baiana, unindo três nomes consagrados e em evidência", destaca o empresário Marcelo Brito, coordenador do projeto.