Gil do Vigor ameaça participante de reality da Record após briga envolvendo sua irmã

O ex-BBB Gil do Vigor saiu em defesa da irmã Janielly, que está participando do programa A Grande Conquista, da TV Record, após uma briga entre ela e o participante Erick.

A situação aconteceu depois que Erick disse, na terça-feira (23), que a irmã de Gil “tem casos com a polícia”. Janielly partiu para cima do homem.

Em um story no Instagram, Gil afirmou que tomaria todas as medidas cabíveis para lidar com a fala de Erick. Exaltado, ele defendeu a irmã. “Olha aqui seu Erick idiota. Quando você sair daí, você vai se ver comigo, porque minha irmã é íntegra. Não tem problema com polícia nenhuma. Minha irmã é honesta!”.

“Tem um tal de Erick aí num tal de reality que falou que minha irmã tem coisa com a polícia. Minha irmã é honesta. Agora quem vai ter que pagar é ele, com processo”, continuou.

“Ninguém mexe com a minha família não, viu? Ninguém mexe com a minha família! Vou logo deixar aqui avisado. Eu vou largar as minhas provas em julho e a hora que ele sair eu vou me encontrar com ele. Ele e eu. Somente ele e eu. Só para deixar avisado!”, finalizou.

Depois de ter se acalmado, Gil retornou às redes e pediu desculpas pela explosão e reforçou que família é muito importante para ele.

Veja momento que gerou confusão no reality e a revolta de Gil: