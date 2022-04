Gil do Vigor anuncia pausa na carreira de artista e retorno aos estudos

"Não sou artista", disse Gil do Vigor ao anunciar seu retorno aos estudos. O ex-BBB foi às redes sociais nesta sexta-feira (8) para dizer que já está com tudo pronto para ir para a Universidade da Califórnia, Estados Unidos, em agosto, para concluir seu PhD.

Em agosto estou voltando para o PhD! Falta bem pouquinho mas meu coração se enche de alegria por todas as experiências que tive/tenho a chance de vivenciar. Não sou artista mas estou emocionado por experimentar a arte durante este meu tempo no Brasil! Hoje só tenho gratidão. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 8, 2022

O economista também agradeceu pelas experiências que teve a chance de vivenciar desde que ficou conhecido nacionalmente.

"Não sou artista mas estou emocionado por experimentar a arte durante este meu tempo no Brasil! Hoje só tenho gratidão", escreveu Gil.

Um fã chegou a comemorar o anúncio, dizendo que havia ficado triste quando o pernambucano paralisou o doutorado para se dedicar a fama. Gil respondeu: "Nunca desisti (dos estudos)! Eu precisei parar para viver um pouco, para experimentar algumas coisas mas eu sempre soube que voltaria em agosto. Agora vai ser vigor até o fim."

Atualmente, Gil do Vigor participa da nova temporada de Dança dos Famosos, que estreou dia 3 de abril no Domingão com Huck (Globo).

"Amei. Tô empolgadíssimo, animado, nervoso, todo me tremendo", contou Gil do Vigor ao anunciar sua participação. Em nota à imprensa, ele falou que sempre assistia ao programa e se imaginava nele.

"É mais um sonho que estou realizando. A dança é uma das mais belas expressões artísticas. Ela é libertadora, sem rótulos, faz a gente rir e emociona. Sei que vocês já estão acostumados comigo fazendo muito ‘tchacki tchacki’, mas ali é diferente, né? Existe técnica e requer muita preparação. Já comecei a me arriscar nos passos para chegar afiado na competição com bastante foco e dedicação", afirmou.