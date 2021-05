Gil do Vigor assina contrato com a Globo: "Estou muito feliz, regozijado"

A Globo anunciou que o ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, assinou contrato com a emissora. Os projetos que Gil do Vigor estará presente ainda estão em fase de desenvolvimento e serão anunciados em breve, informou a emissora.



O economista seguirá em setembro para o pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia em Davis. Mas até lá, deve se dedicar aos trabalhos na Rede Globo. O pernambucano comemorou a contratação pela emissora.



“Estou muito feliz, regozijado e meu coração está acelerado. Agora estou chique, fino, sou um contratado da Globo (risos). O projeto ainda está em construção, Brasil, calma!", disse ao Gshow.



Gil do Vigor, que desde que saiu do BBB fez aparições em diversos programas da Globo, estará no programa Altas Horas do próximo sábado (15), onde vai comentar a assinatura do contrato. “Queria muito contar. Estava me segurando porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei”, brincou.



Ele também postou a novidades nas redes sociais. "Meus vigorentos e vigorosos amados! Eu tô muito chique, Brasillllll! Já viram isso? Eu fui contratado pela @tvglobo, com crachá e tudo! Queria muito contar. Estava me segurando porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei! hahaha Eu tô regozijado demais!", escreveu.Quarto colocado na disputa do BBB 21, Gil do Vigor tem 13 milhões de seguidores no Instagram. O economista conquistou uma legião de 'vigorosos', como se denominaram seus torcedores. Ainda no confinamento, Gil foi contratado pela Mynd, agência de marketing de influência comandada por Preta Gil.