Gil do Vigor diz que faturou R$ 15 milhões depois do BBB

Gil do Vigor revelou em entrevista à Forbes o valor faturado por ele após sair do Big Brother Brasil 21: "Já faturei R$ 15 milhões", O economista, que está morando nos Estados Unidos, onde faz um doutorado, afirmou que já ganhou dez vezes mais que o prêmio do reality com contratos publicitários.

O programa acabou há cerca de seis meses e desde então Gil foi rosto de campanhas de bancos, marcas de alimentos, produtos de limpeza e também fala sobre finanças no Mais Você.

"Para alguém que veio de onde eu vim, era muito dinheiro e eu pude sair do emprego e focar nos estudos. Era um sonho se tornando realidade, Obrigado, meu Deus. Só quero que mais pessoas também consigam, assim como eu, vencer na vida", declarou Gil, na época do fim do BBB.

Em postagem no Instagram, Gil agradedeu pela possibilidde de conta sua história para pessoas como ele: