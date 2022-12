Gil do Vigor é acusado por funcionário de ter sido 'caloteiro'

O ex-BBB Gil do Vigor virou assunto no Twitter após um ex-funcionário do economista expor que não recebeu um valor compatível ao seu cargo como social media.

De acordo com o rapaz, identificado como Michel, ele ainda teve problemas para pagar o aluguel devido ao atraso no pagamento. Em uma das publicações que o ex-funcionário fez na rede social, ele alerta para os próximos profissionais que irão tomar conta das redes dos futuros confinados do BBB.

"O BBB 23 está aí e a dica para quem está trabalhando como social media é que façam sempre contratos. Deixem tudo certinho, não façam mais do que o combinado. É um trabalho como qualquer outro. Exijam salário compatível com o do mercado, viu? Nada de precarizar por migalhas”, disse.

Em resposta, Gil do Vigor rebateu que ficou apenas com uma única social media, mas que não deixou de honrar com suas obrigações.

“Oi, Michel. Você ajudou a May aqui no Twitter e sempre fui grato por isso. Retornei ao PhD em agosto e, por isso, em setembro precisei continuar apenas com a May. Me senti em paz pois havia te indicado para a Web TV Brasileira e não fiquei te devendo pois sempre cumpri com meus deveres”, escreveu Gil.

(Foto: Reprodução / Twitter)