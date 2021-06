Gil do Vigor é convidado de Solange Almeida em live de São João

Nesta quarta-feira (23), véspera de São João, muitas lives estão pipocando nas redes sociais para não deixar ninguém parado. Uma delas é a que a cantora Solange Almeida realiza no canal do Youtube de O Boticário, às 19h, com participação de Gil do Vigor, do BBB21.

A live será gravada na região do Litoral Norte da Bahia e Gil chegou hoje a Salvador. “Ai, gente, tô tão feliz. Tô embarcando aqui, ó. Aí que regozijo. Que alegria! Estou indo para Salvador. Estou muito feliz, muito ansioso. Eu vou conhecer Salvador, gente. Eu vou comer acarajé. Ai que cachorrada”, celebrou.

Gil do Vigor, novo parceiro do Boticário, será o grande anfitrião do evento, conduzindo as atrações musicais com muita cultura nordestina puxada pela campanha da marca “Uma Saudade Chamada São João”. Solange Almeida, que foi a intérprete do jingle da campanha de São João do Boticário, será a atração principal.

Ainda durante a live, um trio de forró pé de serra de Caruaru (PE), formado exclusivamente por mulheres, também fará uma participação especial para celebrar todas as correntes musicais de São João, desde o forró raiz até mais pop, do baião ao xaxado.