Gil do Vigor estreia quadro no Mais Você

Nesta quinta-feira (8), o ‘Mais Você’ estreia o novo quadro ‘Tá Lascado’. Nele, o economista e ex-BBB Gil Nogueira, o Gil do Vigor, vai tirar as dúvidas do público a respeito de assuntos que afetam o bolso dos brasileiros. Com conselhos e dicas, bom humor e linguagem divertida, Gilberto vai falar sobre um assunto pelo qual ele é apaixonado.

Para o lançamento do quadro, Gil participa ao vivo do ‘Mais Você’ de amanhã ao lado de Talitha Morete e Fabricio Battaglini, que comandam a atração enquanto Ana Maria Braga se recupera da covid-19. Mas a apresentadora não ficará de fora da estreia de Gil no ‘Mais Você’, já que o primeiro episódio da parceria entre ela e o ex-BBB foi gravado com antecedência.

“Como o Gil é economista, poderá falar desses temas do jeito dele, leve e divertido, mas levando informação importante para as famílias. Vai ser um 'regozijo' tê-lo no programa”, celebra a apresentadora, que garante ao público a oportunidade de ver um lado diferente do Gil que todo mundo conhece.

Entrevista com Gil do Vigor



Qual é o sentimento de estrear um quadro seu no ‘Mais Você’?

Primeiramente eu sou muito fã da Ana, me sinto extremamente lisonjeado de ter essa oportunidade, de ser escolhido, de estar perto de uma pessoa que é tão especial para mim e que eu acompanhei a vida inteira. A Ana é uma pessoa que tem tanta sabedoria, que vai poder me ensinar tanto. Eu estou querendo aprender e usar um pouquinho do meu conhecimento para ajudar as pessoas.



Como surgiu sua paixão pela economia?

A paixão pela economia surgiu quando eu assisti ao filme ‘Em Busca da Felicidade’, com o Will Smith. Ele sonhou e batalhou muito para realizar o sonho. Para o filho dele não perceber a realidade, ele criava toda uma história. A minha vida também era assim: eu criava um enredo, uma novela na minha cabeça para que eu conseguisse continuar acreditando e vivendo um sonho, mesmo numa realidade tão difícil. E acabou se tornando real na minha vida, igual no filme.



Você é uma pessoa muito querida pelo público e, após o ‘BBB’, tem conseguido conquistar grandes sonhos. A que você atribui todo esse sucesso?

Eu acho que o sucesso se deu porque as pessoas são iguais a mim. Isso me deixa muito honrado e feliz. As pessoas viram que dá para você ser normal, ser sincero, errar, acertar, ser doido da cabeça e ainda assim ter um coração bom. O brasileiro se sente representado pelo que ele é: pobre de marré-de-si, lá do Janga, sofrido... É gente como a gente... eu acho que o sucesso veio disso. Eu sou gente como todo mundo. E quando você vê na televisão a pessoa que passou o mesmo perrengue que você passa, você se identifica. Sou muito grato a todo mundo que de alguma forma é igual a mim, que luta, batalha. Essas pessoas me fizeram ter tanto sucesso, tanta alegria de viver tudo o que eu estou vivendo hoje em dia. É só regozijo, só alegria.



Como você pretende conciliar o quadro com os estudos do PhD nos Estados Unidos?

Eu vou separar um dia na semana para fazer o quadro. Meu foco vai ser 24 horas no PhD, mas eu vou tirar um dia para produzir e trabalhar no quadro para poder vigorar.



O que poderia adiantar sobre a parceria com a Ana Maria Braga?

Vai ser uma parceria muito leve, num quadro super legal. Estou confiante de que ela vai me dar essa força, essa ajuda. Eu amo demais essa mulher e estou muito feliz.



De que forma você acredita que suas dicas vão ajudar as pessoas?

Eu acho que as pessoas querem ouvir e aprender. A maioria pensa que economia e finanças é algo impossível de entender, de ter na prática, mas não é. Como economista, eu vou dar algumas dicas básicas e de um jeitinho simples.



O que o público pode esperar do ‘Tá Lascado’?

O público pode esperar muito sorriso, alegria e descontração. E também aprendizado de coisas simples que as pessoas sabem, mas não sabem que sabem (risos).