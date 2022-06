Gil do Vigor lamenta tragédia em Pernambuco: 'Eu era uma dessas famílias'

O ex-BBB Gil do Vigor lamentou as mortes causadas pelas chuvas que atingem a região do grande Recife. O famoso pernambucano comentou sobre o ocorrido durante sua participação no programa Mais Você desta quinta-feira (2).

"Me atinge como morador, vim de Jaboatão, esse problema me toca muito. Vejo familiares falar que está um caos e está todo mundo sofrendo. Não é algo novo, alguns anos atrás eu era uma dessas famílias, é um problema recorrente no Estado. Todo ano acontece enchente, pessoas perdendo casas, perdendo a vida", lamentou.

O desastre, até o momento, já causou 126 mortes. Jaboatão dos Guararapes, cidade onde Gil nasceu e cresceu, é uma das regiões mais castigadas pelas fortes chuvas.

Gil ainda lembrou uma experiência que viveu na infância em que perdeu tudo em casa durante uma enchente. "Nesse dia, tivemos que sair e fomos para um abrigo na igreja, passamos a noite. Éramos bem pobres, não tínhamos móveis, era tudo de segunda mão, e começou a luta para recuperar, dependemos de ajuda. Quando você se vê nessa situação, você se pergunta por que, cadê Deus, onde estão os milagres, por que com você. É um problema estrutural que tem ser colocado em pauta", disse.