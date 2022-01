Gil do Vigor renova com a Globo e desmente fake news sobre PhD nos EUA

O ex-BBB Gil do Vigor utilizou as redes sociais para comentar dois assuntos sobre a própria carreira, nesta quinta-feira (20). Ele confirmou a renovação do seu contrato com a Rede Globo e desmentiu boatos de que teria desistido do seu PhD.

Com uma selfie na qual beija o próprio crachá, Gil avisa que continuará nos Estados Unidos: "Jamais cogitaria desistir de um dos maiores sonhos da minha vida", declarou o economista.

"A renovação veio aí, Brasil! Tudo que tenho vivido tem ampliado meus horizontes e estou muito grato por estar no meio de pessoas tão incríveis e talentosas e poder, de alguma forma, contribuir com meu conhecimento.”

Gil afirmou ter ainda muitos planos no Brasil e também nos “states”. “Agora eu escolhi me dar as férias que nunca tive. Escolhi ficar este semestre no Brasil, finalizar meus trabalhos, e então, voltar para meu PhD no próximo semestre, sabendo que finalmente poderei me dedicar integralmente aos meus estudos”, comenta.

Em outubro do ano passado, menos de seis meses após deixar o Big Brother Brasil, o economista revelou que já havia faturado R$ 15 milhões com trabalhos publicitários.