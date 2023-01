Gil e Caetano celebram a arte do encontro no Festival de Verão

Gil chegou em um Volvo branco, todo de branco, como pedia a sexta-feira. Caetano chegou com o ensaio já em curso, e também vestido conforme o protocolo afro-baiano. Assim trocaram carinhos e passaram o som para um dos um dos encontros mais esperados do Festival de Verão 2023.

Os amigos de longas datas vão cantar, juntos, cinco músicas na apresentação deste sábado - a sétima da noite, no Parque de Exposições. Anfitrião, Gil passou o som sozinho com filhos e netos no palco Cais, onde o show vai acontecer, por cerca de 5 minutos, até Caetano chegar.

O clima era o mais familiar possível. Momentos antes, as netinhas gêmeas Pina e Roma brincavam na grama do estacionamento atrás do palco. Subiam e desciam as escadas. Uma delas abriu o berreiro quando foi obrigada a parar a brincadeira.

Mas nada que tirasse a concentração do vovô, que disse que não é preciso muita preparação não, pois já são mais de 60 anos de parceria e amizade. “Fui preparado a vida toda. Desde o momento que me encontrei aqui em Salvador foram tantos entrecruzamentos em nossas carreiras”, resumiu ao modo Gil.



A banda vai ser no estilo família Gil, do jeitinho que fizeram uma turnê pela Europa em 2022, com filhos, noras e netos comandando os instrumentos: José Gil e Flor na bateria, Ben Gil e João Gil nas guitarras e baixo, Nara Gil e Mariá nos vocais.

A expectativa é que Gil e Caetano façam de 5 a 6 músicas juntos, duas em homenagem a Gal Costa, Divino Maravilhoso e São Salvador. A primeira é uma das mais marcantes assinada pela dupla e gravada por Gal; e a segunda é de Dorival Caymmi e também gravada por ela.

Gil disse que celebrar a memória de Gal foi um “impulso natural” seu e de Caetano. “A gente queria relembrar a presença extraordinária que ela teve em nossas vidas, do ponto de vista pessoal e também a parceria musical”, afirmou. Com sua mensagem política contra a ditadura, Divino Maravilhoso também foi escolhida para “exorcizar” qualquer anseio anti-democrático.

“Acabamos de viver uma época em que todas aquelas ameaças voltaram a nos assombrar e vamos celebrar agora que nos livramos”. No ensaio, a dupla também afinou Toda Menina Baiana, de Gil, e Odara, Sem Samba não Dá, A Luz de Tieta, de Caetano. “Vai ser um encontro único, como todos ao lado do Caetano”, garantiu. E quem há de duvidar.