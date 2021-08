Gil e Fernanda Montenegro são favoritos para cadeiras na ABL, diz jornal

A Academia Brasileira de Letras (ABL) terá até o fim do mês quatro vagas abertas. O cantor baiano Gilberto Gil e a atriz Fernanda Montenegro são dois dos favoritos para as cadeiras, segundo reportagem do jornal O Globo.

Gil já confirmou que pretende concorrer e é considerado um grande favorito. Já Fernanda Montenegro não confirma, mas é considerada uma possibilidade forte de candidatura, com chance grande de vencer, diz a matéria.

Gil foi convidado pelos acadêmicos para concorrer para a vaga de Alfredo Bosi, mas pode também concorrer pela vaga de Murilo Melo Filho.

A candidatura foi confirmada pela esposa, Flora Gil. "Ele esteve com o Bosi algumas vezes quando era ministro da cultura", diz ela, ressaltando a importância de Bosi como crítico literário.

Gil é ex-ministro da Cultura e um dos artistas brasileiros de maior relevância em todo mundo. A ABL tenta há alguns anos maior diálogo com a cultura popular, o que aumenta suas chances.

Com Fernanda Montenegro, um dos maiores nomes do teatro e cinema do país, acontece algo similar. É levado em conta a relação próxima que ela tem com poesia, com diversas leituras públicas.

A reportagem diz ainda que os escritores Daniel Munduruku e Godofredo de Oliveira Neto vão se candidatar à vaga que foi de Marco Maciel. O poeta Salgado Maranhão também anunciou sua candidatura.

A ABL está fechada desde o início da pandemia. Com ajuda da tecnologia, o processo de sucessão começou. Hoje, uma inédita sessão virtual aconteceu para marcar a despedida de Affonso Arinos de Mello Franco, morto em março do ano passado. Assim, a cadeira dele ficará oficialmente vaga. Essa é a cadeira que deve ser ocupada por Fernanda, se ela confirmar a candidatura.

Ao longo do mês, vão acontecer as sessões para marcar a despedida de Murilo Melo Filho (cadeira 20), Alfredo Bosi (cadeira 12) e Marco Maciel (cadeira 39). Essas três cadeiras estarão então vagas também.