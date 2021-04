Gil parabeniza a amiga Frances McDormand, vencedora do Oscar de Melhor Atriz

O cantor Gilberto Gil celebrou a importante conquista de uma amiga de longa data, a atriz Frances McDormand, que levou nesse domingo (25) o Oscar de Melhor Atriz por sua impecável atuação em 'Nomadland'.

"A querida Frances McDormand recebeu ontem o Oscar de Melhor Atriz. Merecido reconhecimento por sua brilhante atuação no filme 'Nomadland'. Feliz pela conquista de uma grande amiga recebendo o reconhecimento pela Academia de Cinema", postou o perfil do artista nas redes sociais, junto com uma foto dos dois.

Protagonista de "Nomadland", Frances venceu o seu terceiro Oscar de melhor atriz. Ela se tornou a quarta mulher a ganhar três prêmios da Academia, depois de Meryl Streep, Ingrid Bergman e Katharine Hepburn (a recordista com quatro).

Ela também recebeu um Oscar como produtora de 'Nomadland', película que ainda faturou os prêmios de Melhor Direção, com Chloé Zhao, e o grande prêmio de Melhor Filme do ano.

"Não tenho palavras. Minha voz está nas minhas costas", disse a Frances, citando um personagem de William Shakespeare ao receber o prêmio. "Sabemos que a espada é o nosso trabalho. E gosto do trabalho. Obrigado por saberem. E obrigado por isto", completou nos agradecimentos.

