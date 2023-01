Gil publica mensagem de apoio a Preta após diagnóstico de câncer da filha

O cantor Gilberto Gil fez nesta quarta-feira (11) uma publicação de apoio à filha, Preta Gil, que anunciou ontem que foi diagnosticada com um câncer no intestino.

“Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós. Estamos com você", escreveu Gil.

Ao longo do dia, vários artistas demontraram solidariedade à artista.

"Minha irmã, minha Pretinha linda. Você sabe bem como uma guerreira, forte e potente como você já sabe como tudo isso vai ser. Deus contigo em cada passo que você dar. Estou aqui sempre, por você a qualquer hora e momento. Te amo infinito, meu amor", disse Ivete.

Já a amiga Carolina Dieckmann escreveu palavras bonitas para dizer que estava ao lado da amiga nesse momento difícil.

"Hoje teve o evento de lançamento da minha novela, eu fui, mas diante da notícia que todos nós tivemos há pouco, não conseguiria vir aqui falar de nenhum outro assunto; porque não há nada nesse mundo que habita meu coração mais fundo do que o cuidado com as pessoas que moram lá dentro. Agora e aqui tudo em mim respira o nome dela", escreveu Dieckmann.





O filho da cantora, Francisco Gil, também escreveu de forma sucinta o estado de saúde da mãe. "A todos que estão mandando mensagens... vai ficar tudo bem! Minha mãe está bem, a gente está bem... na luz sempre!", disse.