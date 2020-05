Gilberto Dimenstein foi defensor intransigente da cidadania

Gilberto Dimenstein foi um jornalista notável. Durante 28 anos, escreveu uma coluna no jornal Folha de S. Paulo, com textos contundentes, sobre assuntos diversos . Foi também um repórter muito importante: realizou, por exemplo, uma série sobre os testes de bomba atômica que o Exército brasileiro pretendia produzir. E ainda, um empreendedor bem- sucedido, com o site Catraca Livre.

Mas a maior marca de Dimenstein foi sua intransigente luta em defesa da cidadania, que orientou toda sua trajetória profissional e pessoal. E nessa luta, ele foi um enorme vencedor. Mas nesta sexta- feira, aos 63 anos, Dimenstein perdeu uma outra guerra, contra um câncer de pâncreas que fez metástase no fígado. O sepultamento será neste domingo, no Cemitério Israelita, em São Paulo.

Mas ele nunca se entregou e, mesmo diante da ameaça da morte, encontrou motivação na vida, chegando a dizer que nunca havia sido tão feliz, curtindo a companhia do netinho.

“Câncer é algo que não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida”

disse, numa entrevista à Folha, no fim do ano passado. “A clareza maior da morte é uma dádiva. Não é o fim, mas um começo”, acrescentou.

Vida e carreira

De família judaica, Dimenstein, nasceu em São Paulo, em 28 de agosto de 1956, filho de um pernambucano e de uma paraense. Formou-se em jornalismo na Faculdade Cásper Líbero. Passou por diversos veículos, mas foi a Folha de S. Paulo que lhe deu projeção nacional. Ali, fez parte do conselho editorial, de 1992 até sua saída do veículo, em 2013. Além de ter sido repórter e colunista, foi também diretor da sucursal de Brasília e correspondente em Nova York.

“Gilberto Dimenstein brilhantemente atribuiu o êxito da Folha, à qual estava intimamente ligado, ao 'espírito de imigrante', esse ânimo incessante do desbravador de criar o próprio caminho. Seu jornalismo de preocupação social e defesa da democracia fará falta ao Brasil”, disse Sérgio Dávila, atual diretor de Redação da Folha.

Vera Magalhães, jornalista especializada em política, lamentou nas redes sociais: “Uma perda imensa para o jornalismo brasileiro. Um homem íntegro, inspiração para minha geração, que lutou até o fim contra uma doença cruel”.

Ele também passou pela CBN, Jornal do Brasil, O Globo, Correio Braziliense, Última Hora, Veja e Revista Visão antes de se dedicar ao jornalismo de causas sociais, que lhe deu muito reconhecimento, além de prêmios, como o Esso de jornalismo, que venceu duas vezes seguidas.

Em 1988, foi premiado na categoria principal, com a reportagem A Lista da Fisiologia, que escreveu na Folha, sobre políticos que intermediavam repasses para programas sociais, em esquema de tráfico de influência entre Executivo e Legislativo. No ano seguinte, venceu na categoria Informação Política, com a reportagem O Grande Golpe.

Também na Folha, realizou uma série de reportagens para mostrar que o então presidente José Sarney liberou recursos para as bases eleitorais de deputados dispostos a apoiar o mandato de cinco anos. Em 1999, revelou que a Fundação Visconde de Cabo Frio, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, pagava funcionários em dólar, com depósitos em Londres.

Cidadão de Papel

Dimenstein é autor do livro O Cidadão de Papel, lançado em 1994 e que se tornou um clássico, até hoje adotado em escolas. Foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria de melhor livro de não-ficção. Na publicação, o jornalista apresenta um panorama do Brasil e fala sobre as questões sociais, com destaque para a péssima distribuição de renda. A situação hoje, mais de 25 anos depois, não é diferente: conforme relatório da ONU, o Brasil é o segundo país mais desigual do planeta, atrás apenas do Catar.

Dimesntein venceu também o Prêmio Líbero Badaró de Imprensa; um Prêmio Comunique-se; um Prêmio Nacional de Direitos Humanos junto com D. Paulo de Evaristo Arns (1995); um Prêmio Criança e Paz, da Unicef (1993), além de uma Menção Honrosa do Prêmio Maria Moors Cabot, da Faculdade de Jornalismo de Columbia, em Nova York (1990).

Em 2009, quando ainda estava na Folha, criou o site Catraca Livre, que surgiu para dar dicas de atrações culturais e soluções na área de mobilidade, lazer e educação. “Queremos ajudar as cidades a serem mais educadas, acolhedoras e criativas”, afirma o portal, em sua apresentação. Hoje, é um site de notícias, claramente de viés progressista. O Catraca Livre também venceu o Prêmio de Veículos de Comunicação (2017), Prêmio Jovem Brasileiro (2015 e 2016), E-award (2014) e Digitalks (2015).

O jornalista também criou o projeto bairro-escola, que foi replicado internacionalmente com apoio da Unesco. O projeto de formação profissional foi considerado “um exemplo de inovação comunitária” pela Escola de Negócios de Harvard.

Dimesntein era casado com a jornalista baiana Anna Penido, com quem teve dois filhos, Marcos e Gabriel.