Gilberto diz que está focado no futebol e despista sobre futuro

Um dos grandes destaques do Bahia nos últimos anos, o atacante Gilberto segue com futuro indefinido no tricolor. Com contrato apenas até o final da atual temporada, o camisa 9 voltou a despistar sobre a continuidade no clube e deixou em aberto a chance de encerrar o ciclo no Esquadrão após o fim do Campeonato Brasileiro.

Durante entrevista na Cidade Tricolor, na tarde desta segunda-feira (7), o centroavante afirmou que está focado apenas em defender o Bahia nas competições e que tem deixado a parte das negociações para os seus representantes.

"Temos que viver o hoje, o presente, não dá para ficar pensando no futuro se no presente as coisas não estiverem indo bem e você não estiver fazendo o melhor. Eu sempre penso no presente e deixo o futuro para quem deve pensar, que no caso são os meus empresários. Quando a gente foca no presente, está imbuído na questão futebolística do clube para buscar os objetivos, isso traz recompensas. Foi assim que eu sempre pensei, não vou pensar no futuro sendo que temos um Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que é importante para a gente", falou o jogador.

Questionado diretamente se existe conversas para uma possível renovação, ele voltou a dizer que não está por dentro da situação e que o foco no momento está apenas na questão esportiva.

"O Bellintani já deixou claro a situação. Eu não estou envolvido, estou imbuído dentro da questão do esporte, de buscar os resultados, jogo a jogo, treino a treino, melhorando o que eu tenho de atributos físicos e do futebol para ajudar. Sobre as outras coisas eu nem tenho como falar", acrescentou ele.

Gilberto está no Bahia desde 2018. Após a final da Copa do Nordeste, quando o Bahia bateu o Ceará e conquistou o tetra do Nordestão, ele chegou a falar em tom de despedida. Depois voltou atrás, mas ainda não decidiu se seguirá no clube a partir da próxima temporada.

A diretoria do Bahia tem tratado a renovação como difícil por conta dos altos valores envolvidos e da valorização que o atacante teve nos últimos anos. O nome de Gilberto chegou a ser ligado a alguns clubes do futebol brasileiro, mas até o momento não houve proposta oficial para o Bahia. O jogador já pode assinar pré-contrato para defender outra equipe a partir de janeiro.

Desde que chegou ao Bahia Gilberto tem sido a principal referência do ataque. Ao todo ele já marcou 69 gols em 152 partidas com a camisa tricolor. Na atual temporada ele já balançou as redes 12 vezes e é o principal goleador da equipe.

No último sábado (5), o camisa anotou dois tentos no empate por 3x3 com o Red Bull Bragantino. Os gols fizeram o atacante alcançar a marca de 33 bolas na rede pelo Bahia no Brasileirão, ultrapassando Nonato e assumindo a segunda colocação dos maiores artilheiros do Esquadrão na história da Série A.

O próximo compromisso de Gilberto pelo Bahia será nesta quarta-feira (9), quando o Bahia recebe o Vila Nova, às 19h, no estádio de Pituaçu, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O tricolor tem a vantagem do empate já que venceu o jogo de ida por 1x0.