Gilberto Gil chora ao lembrar de Gal Costa: 'Muita dificuldade pra falar'

Um dos Doces Bárbaros, Gilberto Gil não escondeu as lágrimas ao falar sobre Gal Costa. Em entrevista à GloboNews, ele, ao lado de Caetano, revelou como reagiu ao receber a notícia da morte da cantora.

"Quando recebi a notícia, até me controlei. A morte faz parte da vida e agente sempre procura e em certa medida encontra uma forma da notícia da morte do ente querido chegue de forma tranquila. Mas com a compreensão da grandeza e da abrangência dela, do que ela fazia e da música que ela representava. Da comoção que foi se revelando no país inteiro. Eu fui ficando muito assim...", disse, enquanto chorava. "Muita dificuldade para falar. Muita emoção", completou.

Além de lágrimas, Gil fez questão de expressar o riso ao falar dos momentos alegres ao lado da amiga. "A gente brincava que era uma dupla caipira. Jiló e Gaúcha", contou.

"Ela apareceu quando eu apareci para Caetano. Todos nos aparecemos para todos nós, ali em Salvador. Tudo por causa de João Gilberto e da Bossa Nova. Ela apareceu porque gostava daquilo. Acabamos nos encontrando todos por causa daquele encantamento pela música nova do Brasil", relembrou na entrevista.