"Gilberto Gil descobriu que eu estava grávida, antes de mim"

Pitti Canela (Foto: Ulisses Dumas)

Ela mandou as respostas da entrevista e, em seguida, as recomendações: "ohh coloque a biografia inteira em homenagem à família", "mãe de Johnny Canella, em vez de João" e outros arremates de afeto. Essa é Piti Canella, conduzindo, com o mesmo capricho, eventos para milhares de pessoas e pequenos enredos cotidianos. A filha de Lívia e Raul, irmã de Raul, Monaica, Camila, Israel e Luis Filipe, "tivó" de Ollie e Alice e mãe de Johnny Canella (ufa!) é, também, uma das maiores produtoras culturais deste país.

Quanta - Você atua, há mais de 20 anos, na produção cultural. Do ponto de vista da profissional mulher, percebe alguma diferença de ampliação do espaço feminino, ao longo do tempo?

Piti - Sempre conheci e me espelhei em mulheres incríveis da área cultural, produtoras, atrizes, cantoras. Sempre fomos poderosas na área, mas hoje comunicamos isso melhor.



Q - Há pessoas com formações diversas atuando em produção cultural. Você acha que esse é um caminho possível ou considera necessária uma formação acadêmica específica?

P - “No meu tempo”, não existia formação acadêmica, a gente aprendia na hora, improvisava, não tinha teoria nenhuma, apenas prática. Mas é maravilhoso ver a minha profissão crescer, amadurecer se transformar e hoje ver tantos produtores talentosos formados, Mestres e Doutores nessa arte tão escondida, dando suporte aos que tem talento para a frente dos palcos e das telas.



Q - Como anda esse mercado de trabalho para os novos profissionais?

P - Não é fácil, mas também não é impossível. Respira, enche o peito e vem. Olhe os mais velhos nos olhos e com respeito, peça uma mão que a gente te puxa e vai ensinando no caminho.

Q - Você, atualmente, tem um cargo na Secretaria de Cultura do estado da Bahia. Que cargo é esse, o que você faz, na prática?

P - Sou assessora especial do gabinete da Secretária Arany Santana que, junto com nossa chefe de gabinete Cristiane Taquari, me fez um dos convites mais desafiadores que recebi nos últimos tempos: ser os olhos e ouvidos do mercado dentro do gabinete e ser uma ponte entre meus pares e o Governo do Estado.

Q - Como tem sido a experiência de estar "do outro lado", ou seja: de deixar de ser a produtora que inscreve projetos e demanda do poder público e passar a ser demandada? Que aprendizado isso traz?

P - No começo, foi bastante difícil olhar para os editais e pensar "não posso", mas ao mesmo tempo é maravilhoso ter a oportunidade de participar do planejamento deles, das comissões de mérito e aprender para corrigir e melhorar esses editais para o futuro.

Q- Em alguns momentos da sua vida, você foi produtora pessoal de artistas como Gilberto Gil, Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Regina Casé, entre outros. Desses tempos, traz alguma história curiosa ou engraçada que queira dividir?

P - As melhores histórias são do tempo em que trabalhei com Daniela, quando viajávamos só nós duas, porque por motivos de imprensa outros compromissos, sempre estávamos na frente da banda ou em vôos separados. Já cuidamos uma da outra doente e nos divertíamos fazendo noites de beleza, por exemplo. Uma vez, ela resolveu, além de manicure (me arrancou uns bifes rsrsrs), fazer minha sobrancelha e o que aconteceu? Fiquei com uma mais pra cima que a outra, praticamente uma cópia das sobrancelhas dela. Gilberto Gil descobriu que eu estava grávida, antes de mim mesma. O pai de oito filhos conhecia bem uma mulher grávida e estava certo! Depois, eu viajando com barrigão, ele - como o cavalheiro que é – carregava minha mala. Prometo escrever um livro um dia. Com autorização das histórias claro!

Q - Qual a diferença dessa função para empresário/a ou agente?

P - Empresários e agentes negociam e comercializam a produção dos artistas. Hoje, hoje atuo como agente de Rita Batista - comunicadora - e Thiago Almasy e Sulivã Bispo, atores.

Q - Há quem critique hits como "caneta azul", essas músicas do tipo "chiclete", que acontecem a cada Verão. Qual o seu olhar sobre isso?

P - Quem manda na arte e no Carnaval é o povo que dança e canta as músicas. Se é chiclete, vai “grudar” de qualquer jeito. Se você gosta cante junto, se não gosta respeite e deixe quem gosta aproveitar. Eu adoro, me divirto muito.

Q - O que acha do novo movimento musical baiano, do Baiana System ao mete-dança?

P - Tenho um gosto bem eclético para música, lembro bem do primeiro trio do baiana que produzimos em 2010, a convite da Secult. Ninguém conhecia o Baiana System, poucos foliões atrás do trio que saiu num horário ruim, às 17hs, mas que foi gostoso demais. Ao final, comentamos entre nós da equipe, banda e convidados: as pessoas ainda não sabem o que é o Baiana System, mas vão saber. Taí. Gosto muito da nova música baiana, e peço especial atenção às cantoras mulheres que estão chegando.

Q - Sobre o Carnaval da Bahia: como percebe a chegada dos trios feministas, do movimento feminista durante a folia e seus reflexos na dinâmica da festa? Falo de campanhas com o Não é Não é trios como o Respeita as Minas.

P - Sororidade necessária. Muitos anos de patriarcado, deixa a gente falar, cantar e sorrir, se divertir e ser livre.

Q - Que banda, cantor ou cantora você acha que deve "acontecer" nesse Verão?

P - Fique de olho nas mulheres.