Gilberto Gil e BaianaSystem estreiam os Encontros Tropicais

O esperado encontro entre o cantor Gilberto Gil e o grupo BaianaSystem está perto de acontecer. As duas atrações fazem show gratuito neste domingo (3), no Parque de Exposições, que está com todos os ingressos esgotados. As incrições prévias feitas pelo site do Ingresso Rápido terminaram em apenas duas horas, no primeiro dia, e foi aberto um novo lote de ingressos, que também já esgotou.

O encontro de Gil e BaianaSystem marca a estreia do projeto Encontros Tropicais, que inclui apresentações de DJ Patrick Tor4, Ministereo Público e Luedji Luna, em shows a partir das 14h30. O evento gratuito faz parte da estretégia de reposicionamento da Devassa, que quer se aproximar do seu público- alvo, explica o diretor artístico e curador da plataforma de música Tropical Transforma, Coy Freitas.

“A gente identifica a ‘música tropical brasileira’ como um grande movimento ligado à dança. Tudo que é feito no Brasil é tropical, do jazz ao folk, do sertanejo ao rock. Tudo é Brasil e tem o tropical na alma. Mas quando a gente foi desenvolver o projeto da Devassa, a gente quis trazer à tona o espírito festivo que aproxima os sons do Pará com a nova música da Bahia e como a linguagem das periferias de São Paulo”, afirma Coy, que é idealizador e diretor artístico da plataforma Skol Music e integrante do Conselho de Curadoria da Semana Internacional de Música de SP.

O fato dos ingressos terem esgotado em pouco tempo surpreendeu a todos, inclusive os artistas. “O Baiana tem tocado pouco por aqui, Gil também, além disso tem o próprio ineditismo do encontro. Mas os ingressos esgotarem em poucas horas surpreendeu todo mundo”, confessa o guitarrista da BaianaSystem, Roberto Barreto. “De alguma forma, o sentido desse encontro passou pra todo mundo, sabe? Tem um sentido forte”, reflete o guitarrista.

Estrela da noite, a apresentação de Gil junto com a Baiana terá cerca de duas horas de duração. A partir das 19h, o público vai conferir uma pequena apresentação de Gil com sua banda, depois a interação do ícone da MPB com a banda baiana e, em seguida, um pequeno show só do grupo liderado por Russo Passapusso, Beto e Seko Bass. O repertório em conjunto não foi revelado para não estragar a surpresa, mas o que guiou a escolha das músicas foram os reggaes e ijexás que sempre fizeram parte do trabalho de Gil e estão ainda mais fortes no último disco da BaianaSystem, O Futuro Não Demora.

Serviço

Show de Gilberto Gil e BaianaSystem

PROGRAMAÇÃO ENCONTROS TROPICAIS

14h30: Abertura dos portões e DJ Set com Patrick Tor4

16h: soundsystem Ministereo Público

17h: Luedji Luna

19h: Gilberto Gil e BaianaSystem

Quando: 03 de novembro

Onde: Parque de Exposições

Entrada gratuita mediante cadastro prévio. Ingressos esgotados.