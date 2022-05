Gilberto Gil fala da celebração dos seus 80 anos no Roda Viva

Após 23 anos, Gilberto Gil volta ao Roda Viva, nesta segunda (23), na TV Cultura. O artista, que esteve no programa outras três vezes - em 1987, 1996 e 1999 -, irá falar sobre a posse como imortal da Academia Brasileira de Letras, sua nova turnê e a série da Amazon estrelada pela família Gil.

Gil chega aos 80 anos em junho grande fase: inicia uma nova turnê internacional, que vai passar por nove países e lança a série Em Casa com os Gil, pela Amazon Prime Vídeo, dia 24. Com cinco episódios, a série acompanha a família nos bastidores da preparação para a turnê, das ideias iniciais até a escolha final do repertório. Os 80 anos serão marcadas, também, com um disco com o repertório da turnê, o lançamento do seu acervo digital completo pelo Google e a atualização do livro suas letras comentadas.

A apresentação é de Vera Magalhães e a bancada de entrevistadores é formada pela diretora da Globo Amora Mau- tner, pela escritora Djamila Ribeiro, pelo cantor e produtor Evandro Fióti, pelo produtor musical João Marcello Bôscoli e pela jornalista Sarah Oliveira. O programa também é exibido no site e YouTube da emissora.