Gilberto Gil homenageia Gal Costa em aniversário de 75 anos: 'Irmã de vida'

O cantor e compositor Gilberto Gil homenageou a amiga Gal Costa, com uma postagem nas redes sociais, neste sábado (26), dia em que a cantora baiana completa 75 anos.

Na publicação, Gil divulgou várias fotos dele e Gal juntos e parabenizou a amiga.

"Viva a irmã de vida, a moça da Trinca, a Gaúcha de alma sempre jovem. Axé, @galcosta!", diz a postagem.

Os conterrâneos já gravaram juntos várias músicas. Um dos trabalhos mais conhecidos é Live in London '71, álbum ao vivo, lançado em 2014. O show foi gravado em 26 de novembro de 1971, no Student Centre da City, University of London, na Inglaterra, durante a época em que Gil estava em exílio do Brasil.

O show, aliás, foi gravado durante uma das visitas de Gal a Gil, sem o conhecimento de ambos, com uma banda composta apenas por baixo por Bruce Henry, bateria por Tutty Moreno, e percussão por Chiquinho Azevedo, com Gil e Gal tocando violão juntos. As fitas com as gravações foram descobertas somente em 1998.

Vários fãs comentaram a postagem, elogiando os dois artistas. "A dama da voz mais linda da minha vida todinha. Viva!", diz um fã. "LINDOS LINDOS LINDOS", disse outra.

Veja a publicação de Gil: