Gilberto Gil recebe título de Doutor Honoris Causa da universidade de Berklee

De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, o cantor e compositor baiano Gilberto Gil será condecorado com o título de Doutor Honoris Causa da universidade norte-americana de Berklee, que também possui unidades em outros países.

A homenagem acontece nesta quinta-feira (1º), e será feita pelo campus localizado em Valência, na Espanha.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia