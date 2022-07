Gilberto Gil recupera instrumentos que haviam desaparecido durante turnê na Europa

O cantor Gilberto Gil finalmente conseguiu reaver os equipamentos da banda que estavam desaparecidos após o voo que pegou para Berlim. O baiano está na turnê "Nós, A Gente", na Europa ao lado da família.

“Obrigado a todos pelo suporte ontem. Fizemos o show com equipamento alugado mas hoje conseguimos recuperar tudo pra seguirmos viagem. Obrigado pelos esforços KLM e Air France”, informou um tweet do perfil de Gilberto Gil.

Por conta do contratempo, o artista precisou se apresentar em Berlim com equipamentos alugados. Agora, ele segue para Perugia, na Itália, onde acontece o próximo show.

Relembre: Em turnê pela Europa, instrumentos da família Gil estão ‘sumidos’

A apresentação em Berlim foi a quarta do cronograma. No último sábado, a família se apresentou em Casablanca no Marrocos. A agenda de shows na Europa está prevista até 31 de julho.

A turnê ‘Nós, a Gente’, que celebra os 80 anos de Gil ainda tem datas pela Eslovênia, França, Suíça, Espanha, Bélgica e Inglaterra.