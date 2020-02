Gilberto Gil volta a Salvador com seu OK OK OK

Um ano depois de passar pelo TCA com o show do álbum OK OK OK, em uma série de três apresentações, Gilberto Gil chega à Concha Acústica cantando a família, os encontros do núcleo íntimo de amizades, a doença que experimentou e aqueles que o ajudaram a passar por ela. São esses os grandes temas do trabalho que o fez conquistar o Grammy Latino, em novembro de 2019, na categoria de melhor álbum de Musica Popular Brasileira.

Acompanhado de uma banda formada por metais, backing vocal, guitarras, percussões e outros, Gilberto Gil propõe ao público interpretações do universo particular de OK OK OK, aliado a um repertório de clássicos que já são parte da vida e história do Brasil.

A velhice não é um obstáculo à vitalidade em sua performance, mas mais uma nuance nas infinitas camadas de um artista que segue experimentando em qualquer circunstância.



Serviço: Concha Acústica do TCA (Campo Grande). Hoje, 20h. Ingressos: R$ 120|R$ 60 (arquibancada); R$ 240 | R$ 120 (camarote). Vendas: bilheteria do TCA, SACs shoppings Barra e Bela Vista e ingressorapido.com