Gillian Anderson é perguntada se teve contato com Margareth Thatcher

Famosa pela personagem Dana Scully, de Arquivo X, a atriz Gillian Anderson levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama por The Crown no Emmy 2021, que aconteceu na noite deste domingo (19). Depois de receber o troféu, ela passou por uma saia-justa, que tirou de letra. É que a atriz de 53 anos falou com jornalistas na sala de imprensa do evento e uma repórter quis saber se ela tinha conversado com Margaret Thatcher, sua personagem na produção da Netflix. Acontece que a ex-primeira-ministra da Rainha Elizabeth morreu aos 87 anos em 2013.

"Só para continuar no tema de Margaret Thatcher, eu gostaria de saber… Você falou com ela sobre o papel?", indagou a jornalista. Veja o momento em ela fala com Anderson:

reporter asks if Gillian Anderson has talked to Margaret Thatcher about her role in The Crown. this is like a Fred Willard character. pic.twitter.com/JLlAafbpBV — Shawn Hils (@ShawnHils) September 20, 2021

Gillian não se abalou e disse apenas que não conversou com a política, mudando de assunto e dando aquela colher de chá para a jornalista. Mas nas redes sociais, os internautas não perdoaram.

"Ela entrando em contato com Margaret Thatcher através de um tabuleiro e libertando o espírito dela já pode ser o enredo de Invocação do Mal 4", brincou um internauta. “Gillian chegando para um bate-papo para compartilhar as boas novas com Margaret”, disse outro ao compartilhar um vídeo do momento. "Maggie, você pode me ouvir aí embaixo?", debochou uma usuária do Twitter. “O fato de que Gillian Anderson não envergonhou a mulher que perguntou se ela tinha conversado com Margaret Thatcher sobre seu papel realmente é um comportamento de rainha", aprovou outro.

Veja o trailer da quarta temporada de The Crown, em que Gillian Anderson interpreta Margareth Thatcher: