Gilmelândia faz ensaio de verão em Salvador; confira datas

Quem estava com saudade do axé antigo, vai poder curtir o show da cantora Gilmelândia, dona de hits do axé como 'Maionese' e 'Bate Lata'. Ela fará o ‘Baile do bem’, ensaio de verão, que acontece nos dias 20 de janeiro, 2 e 10 de fevereiro, a partir das 18h, no Hidden Salvador, Pelourinho.

O principal objetivo do ensaio de verão é arrecadar fundos para instituições carentes que acomodam crianças deficientes e também de combate ao câncer, como Fundação José Silveira (IBR), Graacc Salvador e Instituto dos Cegos da Bahia (ICB).

No evento, a cantora, que tem mais de 20 anos de carreira, vai convidar alguns artistas baianos para dividir o palco como, Ivete Sangalo, Claudia Leite, Saulo Fernandes, Reinaldinho, Ninha, Tatau, Marcia Freire, Compadre Washington, Beto Jamaica, Jau, e as bandas percussivas Olodum e Didá. Todos ainda a confirmar.

O couvert artístico custa R$ 40 e pode ser adquirido no local e pelo número (71) 98792-1961.