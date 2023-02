Gilmelândia recorda fake news sobre ela: 'Cheira cocaína'

A cantora Gilmelândia, que foi vocalista da banda Beijo, foi a convidada do podcast BahiaCast para falar sobre a carreira, vida pessoal e expectativas para o Carnaval de Salvador.

Entre uma coisa e outra, a cantora de axé revelou que estava na praia e um pescador pediu para ela olhar o peixe enquanto caía no mar. Em seguida, sentou ao seu lado e começou a puxar conversa.

Segundo Gil, o homem afirmou que ela parecia com a cantora Gilmelândia, mas não poderia ser a famosa porque a artista era viciada em cocaína.

"Ói, mas a senhora está longe de ser aquela menina da banda Beijo'. Aí eu falei: 'Por que?'. Ele falou: 'Porque aquela ali é uma cheiradora de cocaína miseravi'", disse.

Ela questionou o motivo do homem ter soltado aquela informação e Gil recebeu a resposta que rendeu graça:

"Ele disse: 1Vi com esses olhos que a terra a de comer um dia'. Então, o ser humano gosta de fazer isso com o outro, isso é muito feio. Isso é uma maldição. Tire isso de sua vida", arrematou a cantora, rindo.

