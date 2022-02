Gilsons chegam em álbum repleto de afoxé e baianidade

Os três são cariocas, mas o som deles tem a cara da Bahia. E não é à toa, afinal, desde bem novinhos se revezam entre o Rio e Salvador. "Nossos encontros eram muito concentrados na Bahia, porque o pessoal largava a gente lá em dezembro e às vezes ficava até março. E de lá nasceu essa fonte musical", revela Fran, um dos três integrantes da Gilsons.

Fran tem 27 anos; João, 31 e José, 30. A curiosidade aqui é que José, mesmo sendo mais novo que João, é tio dele. Fran, que também é sobrinho de José, é primo de João. E o dom dos três para a música vem de um nobre ancestral: Gilberto Gil, que é pai de José e avô dos outros dois.

Depois de quase quatro anos de carreira e de alguns singles lançados, agora os Gilsons chegam com o primeiro álbum, Pra Gente Acordar, já disponível nas plataformas. As nove faixas são produzidas por José e sua admiração pelo Filhos de Gandhy talvez explique a marcante presença do ijexá no disco.

Desde criança, ele desfila no bloco, que com frequência tem também a presença do pai dele.

"Com o Filhos de Gandhy, vem muito mais que o ijexá, que tem uma simbologia de fé e de esperança. Pra mim, é muito mais que um gênero musical. O afoxé tem esse lugar místico na minha cabeça".

Fran diz que a "hereditariedade musical" nos três é forte, mas as vindas à Bahia também foram importantes na formação do som do grupo: "Passamos quase todos os carnavais nosso na Bahia, então temos um contato com toda uma cultura do Carnaval, com percussão, afoxé, ijexá, axé... remete a tudo que a gente viveu nos verões". João reconhece essa cara de Verão do álbum, mas acrescenta: "A música baiana não se resume a isso. A música que inspira a gente vem também de Gil, Caetano, Gal, Moraes, Pepeu...".

Eles dizem que a iniciação musical começou como uma brincadeira. "Sempre tivemos instrumento por perto. Nem sabíamos tocar direito, mas ficava brincando de fazer som. Uma hora, a galera começou a prestar atenção nos ritmos, tocar junto...", revela João. Ele diz que lembra de estar sempre perto de Caetano em Salvador, na casa que era frequentada também pelo violonista Cézar Mendes.

E, como na pandemia, os três passaram muito tempo sem vir à capital baiana, bateu aquela saudade da terra. Foi daí que surgiu Voltar à Bahia, ijexá que encerra o disco, composto por Fran e Clara Buarque, que é neta de Chico Buarque e filha de Carlinhos Brown.

"O álbum abre com Pra Gente Acordar, que é um recado pra frente de um novo amanhã, traz um olhar esperançoso. E fecha com um olhar para trás, saudando tudo que nos trouxe até este momento".

O arranjo de cordas dá um charme especialíssimo à canção.

E o patriarca Gilberto Gil, o que acha do trabalho do trio? Os Gilsons dizem que não costumam submeter o trabalho à aprovação de Gil e ele só ouve quando está tudo pronto. "Em uma ou outra situação, a gente mostra quando já está praticamente pronto, quando está na Bahia, no Verão e casa de mostrar para ele. Mas é raro. Temos um processo bem nosso e já mostramos pra família quando está pronto", garante José.

Contracultura no Globoplay

A HQ Freak Brothers surgiu em 1967, para fazer uma sátira daquela fase, em que a contracultura estava no auge. O autor, o texano Gilbert Shelton, que hoje tem 82 anos, tornou-se, junto com Robert Crumb - criador de Fritz The Cat - um dos ícones do quadrinho underground dos Estados Unidos. Agora, a série de animação baseada em Freak Brothers está no Globoplay. Na história, os três irmãos Freak fumam uma erva mágica na São Francisco de 1969 e, junto com seu gato falante, acordam em 2020. Eles estão na própria casa, mas que agora pertence a uma outra família, os Switzers.

O trio vai ficar chocado com as transformações que a sociedade passou e os irmãos vão ter que aprender a viver sob novos costumes, orientados pela família que agora é dona da casa deles. Por outro lado, os irmãos vão ensinar os Switzers a viver uma vida mais simples, sem as extravagâncias da modernidade. Uma atração à parte são as vozes de Woody Harrelson e John Goodman. Com tom cômico, a série faz críticas ao estilo de vida do século XXI. A animação é do mesmo estúdio da série Rick e Morty, a Starburn Industries. Mas vai aí uma sugestão: a série é para adultos, portanto mantenha as crianças longe da tela.