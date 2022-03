Ginasta ucraniana de 11 anos morre após ser atingida por míssil

A guerra entre Rússia e Ucrânia já deixou milhões de refugiados, além de milhares de mortes. E uma das vítimas fatais foi uma jovem promessa ginástica rítmica. Kateryna Diachenko, de apenas 11 anos, morreu após sua casa ser atingida por um míssil.

A atleta morava em Mariupol, uma das cidades mais devastadas pelos ataques russos, que já duram semanas. A informação sobre a morte da estrela foi confirmada por sua treinadora, Anastasia Meshchanenkov, que se mostrou se mostrou devastada com a notícia.

"Ela deveria conquistar o mundo, mas morreu enterrada nos escombros", disse a técnica, em entrevista ao jornal britânico Mirror.

"Pode haver alguma justificativa para isso? Olhe para essa garota talentosa. Ela deveria dar seus sorrisos para o mundo. Do que as crianças são culpadas? Acredito que há um espaço no inferno para todos os envolvidos – e o mais rápido possível", completou.