Ginástica artística: Brasil garante 4 vagas nas finais em Doha

O Brasil conquistou quatro vagas nas finais da etapa de Doha da Copa do Mundo de ginástica artística, no primeiro dia de competições. Lorrane Oliveira, Arthur Zanetti, Caio Souza e Rebeca Andrade, já garantida na Olimpíada de Tóquio, decidem o ouro nesta sexta-feira (25), a partir das 10h.

Competindo pela primeira vez desde o início da pandemia da covid-19, Arthur Zanetti avançou à decisão das argolas na terceira posição. Com 14,666 pontos, o brasileiro ficou atrás apenas do do turco Ibrahim Colak, atual campeão mundial, com 14,833, e do grego Eleftherios Petrounias, atual campeão olímpico, com 15,133. Caio Souza foi o quinto melhor, com 14,600 pontos, e também disputará a final.

Já Rebeca Andrade liderou a classificatória das barras assimétricas, com 14,333 pontos. A nota da ginasta foi com quase um ponto de vantagem para a segunda colocada, a húngara Zsofia Kovacs. com 13,466. Lorrane Oliveira foi a terceira colocada, com 13,400, e avançou.

Chico Barreto ficou perto de se classificar no cavalo com alças, mas 0,033 pontos o separaram da final. Campeão dos Jogos Pan-Americanos no aparelho, o ginasta terminou com 13,400 e ficou em nono lugar - apenas os oito primeiros colocados se classificaram.

Diogo Soares foi o décimo colocado no solo, com 13,666 pontos, enquanto Tomás Rodrigues foi o 16º no aparelho, com 11,800 pontos, e o 19º no cavalo com alças, com 11,033.

O Brasil busca mais vagas nas finais de Doha nesta quinta-feira (24), quando estreiam Flávia Saraiva, já classificada para Tóquio-2020, na trave, e Arthur Nory, na barra fixa. Também disputam as classificatórias Rebeca Andrade (trave), Lorrane Oliveira (solo), Caio Souza (salto e barras paralelas), Tomás Rodrigues (salto), Diogo Soares (barras paralelas), e Francisco Barretto (barra fixa). As finais acontecerão na sexta-feira (25) e no sábado (26).

A etapa de Doha encerra o ranking olímpico da Copa do Mundo por aparelhos. Apenas o líder de cada um se classifica, e não há brasileiros dentro dessa disputa. A competição, porém, serve como um teste para a delegação antes da ida a Tóquio.

O Brasil tem garantidas as vagas de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade no feminino. No masculino, o país tem cinco vagas - quatro na equipe e uma individual extra. A convocação dos ginastas está prevista para depois da Copa do Mundo de Doha.