Gincana reúne estudantes para reforma de biblioteca de ONG em Paripe

A ONG Pérolas de Cristo precisa de ajuda e a criatividade é um caminho para ajudar a melhorar a estrutura da organização que trabalha acolhendo crianças e adolescentes que vivem em situação de risco no Subúrbio Ferroviário de Salvador: uma gincana beneficente. A ONG conseguiu apoio da Casa Carvalho Arquitetura, que dará, entre os prêmios oferecidos aos vencedores, vagas de estágio para estudantes de Arquitetura e Urbanismo que participarem do projeto.

Com inscrições gratuitas, os estudantes interessados em participar da ação-gincana, deverão se inscrever de forma individual ou formando grupos de até quatro pessoas. Para participar, os universitários deverão enviar um projeto arquitetônico, com foco na recuperação da biblioteca do Lar Pérolas de Cristo, para o e-mail contato@casacarvalhoarq.com, do até o dia 24 de setembro (próxima sexta).

A iniciativa deixará de legado a refoma da biblioteca da ONG, que será realizada baseada no projeto dos estudantes e contará com a supervisão das arquitetas Agnes Carvalho e Samara Carvalho - sócias do escritório.

As proprietárias explicam que após a definição do projeto vencedor, o grupo - ou participante - será orientado para a reforma do espaço da biblioteca.

"Com nossa orientação e realização de um projeto pensado especificamente para o ambiente, a equipe vencedora ou o(a) participante será responsável pela recuperação do ambiente”, disse.

Segundo as sócias, a realização de todo o processo de revitalização do ambiente escolhido será custeada pelas das empresas parceiras envolvidas na gincana. A ação é idealizada e produzida pelo escritório de arquitetura, em parceria com Magela Empreendimentos - empresa especializada em Construção e Negócios Imobiliários, propõe gerar oportunidades para universitários(as) que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho e estimulá-los ao olhar social sobre a cidade e os negócios.

Samara acrescenta que se o projeto vencedor for de um grupo, no final de todo o processo um dos participantes da equipe será escolhido para receber a premiação, por meio de critérios já estabelecidos. “Como prêmio especial, um dos vencedores se tornará o estagiário ou estagiária contratada para atuar na equipe do escritório”, afirma.

Para Agnes Carvalho, é de suma importância ações como essas acontecerem, pois estimulam um senso de responsabilidade social desde a formação do estudante: “Iniciativas que provoquem o olhar do jovem sobre a sociedade, promove transformação social hoje e resultados importantes para o profissional do amanhã”.

A reforma da biblioteca começará entre os dias 1 e 3 de outubro e a entrega é prevista para o dia 12 de outubro, data que marca o Dia das Crianças.